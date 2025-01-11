¢£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë Á´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢ÃË½÷½à·è¾¡¡Ê11Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡ËÃË½÷¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌÀÆü12Æü¤Î·è¾¡¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤Ï3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹½ÙÂæ³Ø±à¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç»ÔÎ©Æôºê¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ò²¼¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡£ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤âÅì°¡³Ø±à¡ÊÅìµþ¡Ë¤ò¤³¤Á¤é¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÇÔ¤ê4Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë½à·è¾¡¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£½÷»Ò¤ÏÁ°²ó½÷²¦¤Î½¢¼Â¡Ê²¬»³¡Ë¤òÂà¤±¤¿¶¦±É³Ø±à¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬2005Ç¯°ÊÍè19Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£ÅìÀ¾¤ÎÌ¾Ìç¹»Æ±»Î