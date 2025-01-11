5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦LUNA SEA¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦INORAN ¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¡ØINORAN KITCHEN¡Ù¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£½é¤Î¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯½ÐÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ã¤¤¡ª¥É¥ä´é¤¹¤ëINORAN¡ÊLUNA SEA¡ËINORAN¤Ï¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊý¤ÈËÜ¤òºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ï±ï¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·