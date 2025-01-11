Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÃæ³ØÀ¸»¦½ý»ö·ï¤Ç½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ø¤Î»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢11Æü¡¢ºÛÈ½½ê¤Ç¡¢¿ÈÊÁ¤Î¹´Â«¤òÂ³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¼êÂ³¤­¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ¶å½£»Ô¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Ç½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ò¿ÏÊª¤ÇÆÍ¤­»É¤·¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ê¿¸¶À¯ÆÁÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤Ï¡¢11Æü¸áÁ°¡¢¿ÈÊÁ¤Î¹´Â«¤òÂ³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¼êÂ³¤­¤Î¤¿¤á¡¢Î±ÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ù»¡½ð¤«¤éºÛÈ½½ê¤Ë°Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Î10Æü´Ö¤Î¸ûÎ±¤¬·è