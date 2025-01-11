¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï9Æü¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¨¥­¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¡Ø¥¢¥É¥ß¥é¥ë¡Ù¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï·§ËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ØROKKA¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï1st¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÁª¼ê¤¬ÀÖ¡¢GK¤¬¹õ¡£2nd¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÁª¼ê¤ËÇò¡¢GK¤Ë²«¿§¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö·§ËÜ¤ÎÀè¿Í¤¿¤Á¤¬¼é¤êÅÁ¤¨¤¿Èþ¤È½¤Îý¤Î