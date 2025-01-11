¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤°57ºÐ¤Î»°±ºÃÎÎÉÁª¼ê¤Ï¡¢¥×¥í40Ç¯ÌÜ¤Î·ÀÌó¤òÈ¯É½¡£ÇØÈÖ¹æ11¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢11Æü¸áÁ°11»þ11Ê¬¤Ë²£ÉÍFC¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿JFL¡¦¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¤È¤Î·ÀÌó¤ò2026Ç¯1·î¤Þ¤Ç±äÄ¹¤Ç¤¹¡£»°±ºÃÎÎÉÁª¼ê¡§º£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¤½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡£¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡£