½Õ¤Î¹â¹»¥Ð¥ì¡¼¤Ï½à·è¾¡¡£À¤Âå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥¨¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½©ËÜÈþ¶õÁª¼ê¡Ê3Ç¯¡ËÍÊ¤¹¤ë¶¦±É³Ø±à¤¬¡¢Á°²óÍ¥¾¡¤Î½¢¼Â¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¶¦±É³Ø±à¤Î½©ËÜÈþ¶õÁª¼ê¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÂçÍ§°¦¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¼«¤é¤âÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿°ïºà¤Ç¤¹¡£¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥È¤Ç¡¢184cm¤ÎÄ¹¿È¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¼¡¡¹¤È·è¤á¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸å±Ò¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤â±Ô¤¤¥µ¡¼¥Ö¤òÈäÏª¡£Ï¢Â³¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤òÃ¥¤¤Î®¤ì