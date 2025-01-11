moon drop¤¬¡¢4th Full Album¡ØSweetest¡Ù¤ÎCDÈ¯ÇäÆü1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¡ØSweetest¡Ù¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¡¦Ãå¾þ¤Ã¤¿¥á¥í¥Ç¥£¡¦´ñ¤ò¤Æ¤é¤Ã¤¿É½¸½¤è¤ê¤â¡¢´Å¤Ã¤¿¤ë¤¤¤Û¤É¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÎø¿´¤ò²Î¤¦¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤³¤½¤¬¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤À¤Èº£°ìÅÙ¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡¢¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤À¤±¤ò²Î¤¤Â³¤±¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Èmoon drop¡É¤Ë¤è¤ë4ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àºîÉÊ¡£J-POP¤Î²¦Æ»¤È¤â¸À¤¨¤ë¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¾è¤»¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë