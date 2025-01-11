¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë 11Æü¸áÁ°¡¢°¦ÃÎ¸©°¦À¾»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È11Æü¸áÁ°11»þ10Ê¬¤´¤í¡¢°¦À¾»Ôº¬¹âÄ®¤Î²£ÅÄ±ÑÉ§¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤«¤é¡ÖÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢²£ÅÄ¤µ¤ó¤ÎºÊ¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À­¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É8Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤ÏÌó3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¸½ºß¡¢²£ÅÄ¤µ