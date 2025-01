日本航空(JAL)と北海道エアシステム(HAC)は、函館出身の人気ロックバンド「GLAY」メンバーの直筆サインが入り特設フォトパネルを道内3空港に設置する。JALは、GLAYのデビュー30周年を記念して函館アリーナで1月24日・25日に開催される、「GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops” Presented by GLAY EXPO at HAKODATE Sponsored by JAL」に協賛している。パネルの大きさは幅180センチ、高さ180センチ