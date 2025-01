米津玄師の新曲「BOW AND ARROW」がオープニング主題歌となる、TVアニメ『メダリスト』のノンクレジットオープニング映像が公開。また、新たなアーティスト写真も公開となった。 (関連:【映像あり】米津玄師の新曲「BOW AND ARROW」使用、アニメ『メダリスト』オープニング映像) 本映像は、米津玄師の「BOW AND ARROW」に乗せて、キャラクターの躍動感が溢れる初出し映像となっている。