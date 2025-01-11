¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/11¡Û¥â¥Ç¥ë¤ÇDJ¤ÎÎë¡¹ÌÚ¶Á¤¬11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¡¦¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ê°Ê²¼¡§TGC¤·¤º¤ª¤«2025¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥á¥ó¥Î¥ó¡×Îë¡¹ÌÚ¶Á¡¢ÃÏ¸µÀÅ²¬¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¢¡Îë¡¹ÌÚ¶Á¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤ÎÎë¡¹ÌÚ¤Ï¡¢º£²ó¤¬ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¡£¥Ô¥ó¥¯¤¬º¹¤·¿§¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ