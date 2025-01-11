ÇÐÍ¥ÎëÌÚ¿­Ç·¡Ê32¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡Ú¶Ç¡ÛÊÔ¡×¡Ê²¼»³Å·´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô3000ËüÉô¤òµ­Ï¿¤·¤¿ËÜµÜ¤Ò¤í»Ö»á¤ÎÌ¡²è¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡×¤Î¼Â¼Ì²½¡£¸ø³«¸å¤ÎÈ¿¶Á¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ÀÆÏ¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖµîÇ¯»î¼Ì²ñ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤ËÀõÌî²¹»Ò¤µ¤ó¤Ë¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤ò¥Ð¥é¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ºîÉÊ¤Ç