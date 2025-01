Microsoftは1月8日(米国時間)、「Classic Outlook hangs when using the Copy shortcut - Microsoft Support」において、従来のOutlookの利用時にテキストをショートカット(Ctrl+C)からコピーするとOutlookが動作を停止する不具合を修正したと発表した。この不具合の初報は「テキストコピーでOutlookが停止、Microsoftが原因を調査中 | TECH+(テックプラス)」にて伝えている。Classic Outlook hangs when using the Copy shortcu