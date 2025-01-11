Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦È¬ÃúËÙ¤Î¥«¥ì¡¼Å¹¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼wacca¡Ù¤Ç¤¹¡£ÏÂ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼¤Ë¶Ã¤­¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡ª¤à¤à¤à¤à¤à¡£¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¹á¤Ã¤Æ¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤ó¤«¤Ä¤È°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢»Â¿·¤Ê¤Î¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤´°À®ÅÙ¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÓ¹¤Ã¤Æ¥¹¥×¡¼¥ó¤òÁö¤é¤¹¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÏÂ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼¤Ï