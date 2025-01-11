ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê31¡Ë¤ÎËå¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¡Ê27¡Ë¤¬¡¢Äï¤Ç²Î¼ê¤ÎÃÝÆâÍ£¿Í¡Ê24¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥Þ¥Þ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×Î¾¿Æ´é½Ð¤·¤Î²ÈÂ²5¥·¥ç¥Ã¥È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤äÅÐ»³Ãæ¤Î·»¤ÈÄï¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤­¤¿¤Û¤Î¤«¡£2024Ç¯11·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢·»¡¦ÎÃ¿¿¤¬NHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÊüÁ÷½ª