NiziU¤¬¡¢1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë22»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×Âè507²ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú´ØÏ¢¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¤â¹û¤ì¹û¤ì¡¢NiziU¡¦¥Ë¥Ê¤È¥ê¥Þ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È°ìÈ¯»£¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁ¯ÌÀ¤ËÀÚ¤ê¼è¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï1·î10Æü»þÅÀ¤Ç1040Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè507²ó¤Ë¤Ï¡¢9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NiziU¤¬Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¡£±Ç²è¡ØÎø¤ï¤º¤é¤¤¤Î¥¨¥ê¡¼¡Ù¼çÂê²Î¤Ç¡¢Îø¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê