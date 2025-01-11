À¤³¦Åª¥²ー¥à¤ò½é¤á¤Æ¼Â¼Ì²½¤¹¤ë±Ç¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡¿¥¶¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«Æü¤Ï2025Ç¯4·î25Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ ¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤³¤È¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡Ù¤È¤Ï¡¢3D¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ç¤­¤¿Ìµ¸Â¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¼«Í³¤Ê¥â¥Îºî¤ê¤ä¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥²ー¥à¡£2009Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢2011Ç¯¤ËÀµ¼°È¯Çä¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÏ¤äÁÏºî°ÕÍß¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»É·ã¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¶µºà¤Ë