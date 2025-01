スペシャルティチョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate -(ミニマル)」に、5つのバレンタインアイテムが一度に楽しめる「バレンタインお試しセット2025」がお目見え。1月11日(土)からMinimal The Baking 代々木上原にて期間限定で楽しめますよ。Minimalのバレンタインスイーツのお試しセットBean to Barチョコレートブランド「Minimal」の「バレンタインお試しセット」は、5つのバレンタインスイーツが一度に楽し