2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ZÀ¤Âå¤Îµ¯¶È²È¡¦ÄÍ¸¶Î¶±À¤µ¤ó¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤ËIT¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ò»Ö¤·¤ÆÅÏÊÆ¸å¡¢ºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤òÀ¤³¦¤Ë¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Å·¤ÎÀî¤Ç¿¥½÷¤È¸£µí¤¬½Ð²ñ¤¦¶¶ÅÏ¤·¤ò¤·¤¿Ä»¤ÎÌ¾¡Ö¥«¥µ¥µ¥®¡×¤ò¼ÒÌ¾¤Ë·Ç¤²¡¢Á´¤¯Ì¤ÃÎ¤À¤Ã¤¿ÅÁÅý¹©·Ý¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Èà¤¬ÆÀ¤¿µ¤¤Å¤­¤ä»×¹Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÀ¸¤­¤ë»ä¤¿¤Á¤¬¤½¤ÎÊ¸²½¤ò¸«Ä¾¤·¡¢·ÐºÑÅª¹çÍýÀ­¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¼Ò²ñ¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß¤À¤¹