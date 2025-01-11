¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï10Æü¡¢ITÂç¼ê¥á¥¿¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÇÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÅê¹ÆÆâÍÆ¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯À©ÅÙ¤òÊÆ¹ñ¤ÇÇÑ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÑ¤º¤Ù¤­¤³¤È¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£