¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¸µCA¤ÎÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Rila¤Ç¤¹¡£´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤Ë¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È©¤¬¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹♡º£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬²¿ÅÙ¤â¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤éÈè¤ì¤¿È©¤Ë¿åÊ¬¤ò¤¢¤¿¤¨¤¿¤¤Æü¤Ï¤³¤ì♡Torriden ¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó¥Þ¥¹¥¯ 275±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë´Ú¹ñ¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¡£É®¼Ô¤âÂç¹¥¤­¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¥¹¥È¥Ã¥¯¤·