ÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É²¦¼Ô¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£27ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï¡¢º£µ¨Á´29»î¹ç¤Ç14¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤È³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØFootball Insider¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤Î¸å·Ñ¼Ô³ÍÆÀ¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥µ¥ë¥×¥¹¥Ü¥ë¥°08¤Ë½êÂ°¤¹¤ë21ºÐ¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¿ÍFW¥½¥ó¥É¥ì¡¦¥¨¥ë¥ä¥»¡¼¥Æ¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¦¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö27ºÐ¤ÎÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê