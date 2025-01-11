1·î20Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£½¢Ç¤¤òÁ°¤Ë¤·¤¿ºòÇ¯Ëö¡¢¼¡¡¹¤È¿Í»ö¤ò·è¤á¤¿³ÕÎ½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×°Ê¾å¤Ë¥È¥é¥ó¥×Åª¤Ê¡×¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«À¯¼£¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÁ°ÅèÏÂ¹°¡Ê¾åÃÒÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë»á¤¬¸ì¤ë¡£¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼£³¡×¤È¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î³ÕÎ½¤Ï¡¢Á´°÷¥È¥é¥ó¥×¤Î¥¯¥í¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥È¥é¥ó¥×¤½¤Î¤â¤Î¡¢À¯ºö¤´