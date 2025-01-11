¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î»³²Ð»ö¤Ç¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÈòÆñ¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦Â¥¤¹·ÙÊó¤¬¸í¤Ã¤ÆÁ÷¿®¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏÅö¶É¤¬¸¶°øµæÌÀ¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë10¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î»³²Ð»ö¤Ï°ÍÁ³¡¢ÄÃ²Ð¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£15Ëü3000¿Í¤ËÈòÆñÌ¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÈòÆñ½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦Â¥¤¹·ÈÂÓ¤Î·ÙÊó¤¬´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ò´Þ¤á1000Ëü¿Í¤Ë¸í¤Ã¤ÆÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸íÁ÷¿®¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤é¤»¤ë·ÙÊó¤âÁ÷¤é¤ì¡¢½»