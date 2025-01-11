2025Ç¯1·î9Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂè°ìºâ·Ð¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¥Û¥ó¥À¤ÎÃæ¹ñ»Ô¾ìÈÎÇä¤¬Âç¤­¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤¬9ÆüÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÊó¹ð¤Ç¡¢ºòÇ¯12·î¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëËöÃ¼ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ32¡¥5¡ó¸º¤ÎÌó11Ëü1900Âæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Ç¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤âÆ±30¡¥9¡ó¸º¤ÎÌó85ËüÂæ¤È100ËüÂæ¤òÂç¤­¤¯³ä¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÃæ¹ñ»Ô¾ìÈÎÇä¤ÏºòÇ¯2·î¤«¤é11¤«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¸º¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë7¡Á