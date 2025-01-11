ÅìÌî¹¬¼£¡Ê57¡Ë¤¬¡¢10Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¹â¹»¤Î¸åÇÚ¤Î²÷µó¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¡Öº£Æü¡¢ÂæËÜ¸«¤Æ¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿ÅìÌî¡£¡Öº£Ç¯¤Î°ìÈÖÊ¡¡¢»ä¤Î¹â¹»¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢Î¦¾åÉô°÷¤Ç¤·¤¿¡£Ã±½ã¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ç¡ÊÈÖÁÈ¤¬¡Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤ÇÏÃÂê¤òÂ³¤±¤¿¡£10ÆüÁáÄ«¡¢¾¦ÇäÈËÀ¹¤Î¿ÀÍÍ¡Ö¤¨¤Ù¤Ã¤µ¤ó¡×¤ÎÁíËÜ¼Ò¡¢À¾µÜ¿À¼Ò¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡Ë¤Ç¡¢»²ÇÒ¼Ô¤¬³«Ìç¤ÈÆ±»þ¤Ë°ìÈÖ¾è¤ê¤òÌÜ»Ø¤·