¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î£Æ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÈºÊ¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼É×¿Í¤¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î»³²Ð»öµß±ç³èÆ°¤Î¤¿¤á¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¾ÃËÉ¶ÉºâÃÄ¡¢¥Ñ¥µ¥Ç¥Ê¾ÃËÉ¶É¡¢µßÀ¤·³¤Î£³ÃÄÂÎ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì£±£°Ëü¥É¥ë¡Ê·×£³£°Ëü¥É¥ë¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤È£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Î£Ê¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ­¼Ô¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï£¹Æü¡ÊÆ±£±£°Æü¡Ë¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸­ÌÀ¤Ê¾Ã²Ð³èÆ°¤ËÎå¤à¾ÃËÉÃÄ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¾ÃËÉ