¥¹¥º¥­¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï10Æü¡¢Î¦¾å¼·¼ï¶¥µ»¤Î»³ºêÍ­µªÁª¼ê¤¬¥¹¥º¥­¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤òÂ´¶È¤·¡¢Ê»¤»¤Æ¥¹¥º¥­(³ô)¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³ºêÁª¼ê¤Ï¶å½£¶¦Î©Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤Ë¥¹¥º¥­¤ËÆþ¼Ò¡£Â´¶È¸å¤â¶å½£¶¦Î©Âç³Ø¤òµòÅÀ¤Ë¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2018Ç¯¤«¤é4Ï¢ÇÆ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¡£ÆüËÜ¤Î¼·¼ï¶¥µ»¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜµ­Ï¿¡Ê5975ÅÀ¡Ë¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³ºêÁª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢·ëº§