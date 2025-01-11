ÅêÉ¼Æü¤ËÅêÉ¼½ê¤Ø¹Ô¤­¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ëµ­Æþ¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤ÎÁªµó¡£°ìÊý¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¡×¤ÎÆ³Æþ¤À¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Í¥Ã¥ÈÁªµó¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡©³¤³°¤ÎÆ°¸þ¤òÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊóÄÌ¿®Áí¹ç¸¦µæ½ê ¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤Î¿åÌî½¨¹¬»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢ÃæÅì¤ÎUAE¤ä¥ª¥Þ¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥Ê¥À¤Ê¤É°ìÉô¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È