¡ã01·î10Æü¤Î25Æü¡¦75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¯¥í¥¹ÌÃÊÁ¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (1662) ÀÐÌý»ñ¸» Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à [ 1,137.0 | -1.04% ] (1905) ¥Æ¥Î¥Ã¥¯¥¹ Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É [ 1,160.0 | +0.43% ] (197A) ¥¿¥¦¥ó¥º Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É [ 720.0 | +13.20% ] (1992) ¿ÀÅÄÄÌµ¡ Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É