¡ã01·î10Æü¤Î25Æü¡¦75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¥Ç¥Ã¥É¥¯¥í¥¹ÌÃÊÁ¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (155A) ¾ðÊóÀïÎ¬¥Æ¥¯ Åì¾Ú¥°¥íー¥¹ [ 473.0 | -1.25% ] (1618) ÌîÂ¼¥¨¥Í»ñ¸» Åì¾ÚETF [ 21,330.0 | -0.23% ] (2429) ¥ïー¥ë¥É£È£Ä Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à [ 1,946.0 | +0.77% ] (2461) ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à [ 400.0 |