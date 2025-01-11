¡ã01·î10Æü¤ÎÍÛÀþÊñ¤ßÂ­Ã£À®ÌÃÊÁ¡ÊÇã¤¤¥·¥°¥Ê¥ë¡Ë¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (130A) ¥¦¥§¥ê¥¿¥¹ Åì¾Ú¥°¥íー¥¹ [ 819.0 | +2.76% ] (1447) £Ó£Á£Á£Æ£È£Ä Åì¾Ú¥°¥íー¥¹ [ 337.0 | +2.12% ] (147A) ¥½¥é¥³¥à Åì¾Ú¥°¥íー¥¹ [ 1,118.0 | +1.91% ] (1547) Æü¶½£Ó£Ð£µÉ´ Åì¾ÚETF [ 10,240.0 &#