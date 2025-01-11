»Ò¤É¤âÆ±»Î¤¬Ãç¤¬ÎÉ¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ì¼ê¤Ê¥Þ¥Þ¤È¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï»ä¤ÎÍ§¿ÍA»Ò¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¤Ê¤ë¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¶ì¼ê¤Ê¥Þ¥ÞÍ§ RÈþ¤ÏÂ©»Ò¤òÍÂ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Õ¥êー¥¿¥¤¥à¤òëð²Î¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â»öÁ°¤Ë²¿¤ÎÁêÃÌ¤â¤Ê¤¯»Ò¤É¤â¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤·¤­Ãæ¤Ë¤âÎéµ·¤¢¤ê¡¢¤Ç¤¹¤Í¡£ ¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷