ÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤òÉð´ï¤ËÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¡¢Âç´Ø¤ËÄ¹¤¯ºß°Ì¤·¤¿ÀéÂåÂç³¤photo by Jiji PressÏ¢ºÜ¡¦Ê¿À®¤ÎÌ¾ÎÏ»ÎÎóÅÁ27¡§ÀéÂåÂç³¤Ê¿À®¤È¤È¤â¤ËË¬¤ì¤¿¶õÁ°¤ÎÂçÁêËÐ¥Ö¡¼¥à¡£¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸ÄÀ­¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÏ»Î¤¿¤Á¤ÎÍ¦»Ñ¤Ï¡¢Ï¢ÌÊ¤È»þÂå¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢º£¤â¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Îµ­²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÊ¿À®¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎÏ»Î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î·àÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅÚÉ¶¤Ë»Ä¤·Â³¤±¡¢Âç´Ø¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇÄ¹ºß°Ì¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÀéÂåÂç³¤¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Ï¢ºÜ