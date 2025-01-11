¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç10Æü¡¢¥ª¥»¡¼¥ë¤Î¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥ëÀï¤Ç¸åÈ¾43Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï0¡½0¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£¥â¥Ê¥³¤ÎÆîÌîÂó¼Â¤Ï2¡½2¤À¤Ã¤¿¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Ê¥ó¥ÈÀï¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë