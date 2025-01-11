¤«¤Ä¤Æ¡ÖÌÁÍ§¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿´Ø·¸À­¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¡Êº¸¡Ë¤È¿å¸¶¡Ê±¦¡Ë¡£(C)Getty Imagesµå³¦¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤Î´°Á´·èÃå¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤òÍ×¤·¤½¤¦¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¸µÄÌÌõ¤Ç¡¢¶ä¹Ôº¾µ½ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤ÎÎÌ·º¸À¤¤ÅÏ¤·¤Î´üÆü¤¬1·î24Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤«¤é2·î6Æü¡ÊÆ±¡Ë¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡ÛNY»æ¤¬¼ý¤á¤¿¾×·â¸½¶· ¿å¸¶°ìÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¤¬¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¥¦¡¼¥Ð¡¼¤òÇÛÃ£¤¹¤ëÍÍ»Ò´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á