ºòÇ¯Ëö¤Ë°ìÉô½µ´©»ï¤Ê¤É¤Ç½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢£¹Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿À¼ÌÀÊ¸¤Ç¼¨ÃÌÀ®Î©¤È¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°·ÑÂ³¤òÀë¸À¤·¤¿ÃæµïÀµ¹­¡Ê£µ£²¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¡Ö¥æ¥¢¡¦¥¨¡¼¥¹¡×¤ÎÀµÌÚ°¼À¸ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¤¬¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼¨ÃÌ¶â¤¬°ÛÎã¤Î¹â³Û¤À¤È»ØÅ¦¤·¡¢Ãæµï¤Î³èÆ°·ÑÂ³Àë¸À¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£ÀµÌÚÊÛ¸î»Î¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¡Ö¼¨ÃÌ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖË¡Î§¾å¡¢ÏÂ²ò·ÀÌó¡ÊÌ±Ë¡£¶£¹£µ¾ò¡Ë¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹