¤À¤ì¤·¤â»à¤Ì¤È¤­¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶ì¤·¤Þ¤º¡¢¿ÍÀ¸¤ËËþÂ­¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢°Â¤é¤«¤Ê¿´»ý¤Á¤ÇºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤Ï°å»Õ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎºÇ´ü¤ËÀÜ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤äÆ©ÀÏ´ï¤ÇÌµÍý¤ä¤êÀ¸¤«¤µ¤ì¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é½Ð·ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èá»´¤ÊºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¿Í¤ò¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¸«¤Þ¤·¤¿¡£Ë¾¤Þ¤·¤¤ºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¤È¡¢¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤Ë´¤¯¤Ê¤êÊý¤ò¤¹¤ë¿Í¤Î¤Á¤¬¤¤¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡öËÜµ­