¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/11¡ÛSnow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤È¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¡Ê¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤¬¡¢1·î18Æü¡¦25Æü¸á¸å3»þ¡Á3»þ30Ê¬¤Ë2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥¹¥Þ¥¤µÜÅÄ½ÓºÈ¡õ¥¹¥Îº´µ×´ÖÂç²ð¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥ª¡¼¥é¤¹¤´¤¤¡×¢¡º´µ×´ÖÂç²ð¡õÆüÂ¼Í¦µª¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡×Âè2ÃÆÊüÁ÷Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤Î2¿Í