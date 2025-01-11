º£¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¡Ö¥¹¥È¥¤¥·¥º¥à¡×¤Î¶µ¤¨¤¬°ìµ¤¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¹¬¤»¤Ê¶â»ý¤Á¤È¥¹¥È¥¤¥·¥º¥à¤Î¶½Ì£¿¼¤¤´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØTHE ALGEBRA OF WEALTH °ìÀ¸¡Ö¤ª¶â¡×¤òµÛ¤¤´ó¤»¤ë ÉÙ¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¤¬ÏÃÂê¤À¡£Ãø¼Ô¤Ï¡Øthe four GAFA »Íµ³»Î¤¬ÁÏ¤êÊÑ¤¨¤¿À¤³¦¡Ù¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¶µ¼ø50¿Í¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥®¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡£ÆüËÜ¤Ç¡ÖGAFA¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÄêÃå¤µ¤»¤¿Á´ÊÆ¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¶µ¼ø¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÀ¤³¦ºÇÀè