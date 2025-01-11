¥é¡¼¥á¥ó6kg¡¢¤ï¤ó¤³¤½¤Ð600ÇÕ¤òÆñ¤Ê¤¯¿©¤Ù¤ëÌÔ¼Ô¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£Âç¿©¤¤YouTuber4¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢Âç¿©¤¤¤·¤Ê¤¤Æü¤Î¡ÖÀáÀ©½Ñ¡×¤È¤Ï!?¢£Âç¿©¤¤Îò10Ç¯¡¦MAXÎëÌÚ¡Ú·î1»õ°å¼Ô¡¢2¥«·î¤Ë1²óÄê´ü·ò¿Ç¡Ä¡Ä¡Ö²Ç¤µ¤ó¤È¤ÎÌóÂ«¡×¤Ç¤Õ¤À¤ó¤ÏÁÆ¿©¤òÅ°Äì¡ÛÄ«¿©¤Ï6ËçÀÚ¤ê¤Î¿©¥Ñ¥ó1Ëç¡¢Ãë¿©¤Ï¤«¤±¤½¤Ð¡¢Ìë¤Ï¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡Ä¡Ä¡£MAXÎëÌÚ¤Î¡¢¡ÈÂç¿©¤¤¡É °Ê³°¤ÎÆü¤Î¿©À¸³è¤À¡£¡Ö²Ç¤µ¤ó¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡ØÅ´¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î¤»