ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËÙ¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£21Ç¯¤ÏºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿º¸ÏÓ¤â¡¢¸Î¾ã¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ²áµî2Ç¯Ï¢Â³¤Ç0¥Û¡¼¥ë¥É¤Ë½ª¤ï¤ê¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢1·³¤ÇÁ´Á³Åê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¿¤È¤«°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¤·¤Æ¡¢1·³¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ1·³¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£ºòµ¨Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿»Õ¾¢¤ÎµÜÀ¾¤«¤é¤ÏÂç¤­¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤â¤¦40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤â27ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¤Ç¸å¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£