¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¶¿å¤ß¤µ¤È¡Ê32¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê48¡Ë¤È¤ÎÀµ·îÎ¹¹Ô¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£À¶¿å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¹â¶¶¤È¤È¤â¤Ë¥á¥­¥·¥³¤ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ëµ¢¤ëÍ½Äê¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ËµÕÌá¤ê¶ÛµÞÃåÎ¦¤Ë¤è¤êÍ½Äê³°¤Î¥·¥¢¥È¥ëÇñ¢ª¥·¥¢¥È¥ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¹ØÆþ¢ª35»þ´ÖÃÙ¤ì¤Çµ¢¹ñ¢ª±©ÅÄ¶õ¹ÁÉ÷Ï¤ÊÝ¸±(¾¡¼ê¤Ë)¡×¤ÈÈô¹Ôµ¡¤Î¶ÛµÞÃåÎ¦¤Ë¤è¤êÍ½Äê¤òÊÑ¹¹