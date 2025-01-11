¹­Åç¤Î¹õÅÄÇî¼ù»á¤¬µåÃÄ¤«¤é¤Î¹¹¿·Í×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢µåÃÄ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÃ±Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤ËÀÁ¤ï¤ì¤Æ½¢Ç¤¤·¡¢º£µ¨¤¬3Ç¯ÌÜ¡£»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¸½¾ì¤Ç¼ã¼ê¤Ë½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Î²Â¶­¤ÇµÞ¼ºÂ®¤·¤¿ºò²Æ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤Ï¡Ö8·î¡¢9·î¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¤È´ÆÆÄ¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¼ê½õ¤±¤Ç¤­¤ì¤Ð¡×¤È°ÕÍß