Âè£±£°£³²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï£±£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç·è¾¡¡Ê£±£³Æü¡Ë¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤Æ½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Âè£±»î¹ç¡Ê£±£²»þ£µÊ¬³«»Ï¡Ë¤Ï¡¢£¹Âç²ñ¤Ö¤ê£´ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÅìÊ¡²¬¤È¡¢£·Âç²ñ¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ÎÌ¾ÌçÂÐ·è¡£º£Âç²ñÌµ¼ºÅÀ¤ÎÅìÊ¡²¬¤Ï£±£¹£·£¶Ç¯¤Î¼óÅÔ·÷³«ºÅ°Ê¹ß¡¢»Ë¾å£´¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÌµ¼ºÅÀ£Ö¡×¤Î°Î¶È¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÅÔÆâ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Âè£²»î¹ç¡Ê£±£´»þ£²£°Ê¬³«»Ï¡Ë¤Ï¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÅì³¤ÂçÁêÌÏ