¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/11¡Û²Î¼ê¡¦aiko¤Î¡Ö¥·¥Í¥Þ¡×¤¬¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬¼ç±é¡¢SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¶¦±é¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÅÚ¥É¥é10¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê2025Ç¯1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µÅÚÍË22»þ¡Á22»þ54Ê¬¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀî¸ý½ÕÆà¡õ²£ÉÍÎ®À±¤Î¡È¼Ö¥­¥¹¡É¡Ö¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¡×¤ÈÏÃÂê¢¡aiko¡¢Àî¸ý½ÕÆà¼ç±é¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×¼çÂê²ÎÃ´Åö¼çÂê²Î¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè