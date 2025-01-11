1·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë10»þ¡Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï1·î´üÅÚ¥É¥é10¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×¡£¼çÂê²Î¤¬aiko¤Î¡Ö¥·¥Í¥Þ¡×¤Ë·èÄê¡ª°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¿ô¡¹¤Î¼î¶Ì¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦aiko¡£3Çï»Ò¤Î¥ï¥ë¥Ä¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¡Ö¥·¥Í¥Þ¡×¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ËÀîÅè²ÄÇ½¤ò·Þ¤¨¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÀûÎ§¤È¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿´ÍÙ¤ë¥µ