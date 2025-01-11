²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê43¡Ë¡¢ÃæÂ¼¼·Ç·½õ¡Ê41¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê2·î2Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¡Ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë2ºîÉÊ¤ÎÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬10Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´ª¶åÏº¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¤­¤é¤éÉâÀ¤ÅÁÈÇ¸µÄÕ²°½Å»°Ïº³¡¿½¤·¸õ¡×¡Ö¿Í¾ðÈ¸Ê¸¼·¸µ·ë¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¡Ö¤­¤é¤é¡Á¡×¤Ï1988Ç¯¤Ë´ª¶åÏº¤ÎÉã½½È¬ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¡ÊÅö»þ¤Ï´ª¶åÏº¡Ë¤¬¶äºÂ¥»¥¾¥ó·à¾ì¤ÇÄÕ²°½Å»°Ïº¤ò±é¤¸¤¿ÅÁÀâ¤ÎÉñÂæ¤ò¿·ºî²ÎÉñ´ì