Âç³Ø¼õ¸³Í½È÷¹»¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×¤Î¶µ¼¼¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¡ÖÆüËÜ³ØÎÏ¿¶¶½²ñ¡×¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÇË»º¼êÂ³¤­³«»Ï¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Æþ»î¤¬ÌÜÁ°¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥Ë¥Á¥¬¥¯¤Î¼õ¸³À¸¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÍ½È÷¹»¤¬¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ä¼«½¬¼¼³«Êü¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖµßºÑ¡×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÍÁ³¤ÎÅ½¤ê»æ¡Ö¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡££¹Æü¡¢À¾¿·½É¤Ë¤¢¤ë¥Ë¥Á¥¬¥¯¤Î¶µ¼¼¤Ë¡¢»²¹Í½ñ¤ò°ú¤­¼è¤ê¤ËË¬¤ì¤¿»äÎ©¹â£³