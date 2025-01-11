Rajesh Kumar SinghShivansh Tiwary¡Î¥·¥«¥´£±£°Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ï£±£°Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯¤ÎÍø±×¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ý±×À­¤Î¹â¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥é¥¹¤Î¥·¡¼¥È¤Î¼ûÍ×¤¬¹¥Ä´¤Ê¤Û¤«¡¢²Á³Ê·èÄêÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬ÇØ·Ê¤È¤·¤¿¡£Âè£´¡¦»ÍÈ¾´ü¶ÈÀÓ¤âÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢³ô²Á¤ÏµÞÆ­¤·¤¿¡£ Æ±¼Ò¤Î£²£µÇ¯¤ÎÍø±×Í½ÁÛ¤Ï£±³ôÅö¤¿¤ê£·¡¥£³£µ¥É¥ë°Ê¾å¡£¤³¤ì¤ÏÆ±¼Ò¤Î£±£°£°Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÇºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë¡££Ì£Ó£Å£Ç¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¢